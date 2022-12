Lombardia 2023: candidati Pd, dieci ricandidature, fuori Pizzul, in lista anche Del Bono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono dieci i consiglieri regionali lombardi uscenti che verranno ricandidati alle elezioni il 12 febbraio prossimo, con un’esclusione eccellente, quella dell’attuale capogruppo Fabio Pizzul, esponente di spicco dell’area cattolica del Partito democratico milanese e una “new entry” altrettanto significativa, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono come capolista nella sua provincia seguito dalla consigliera regionale uscente Miriam Cominelli. È quanto emerge scorrendo le liste approvate ieri dalla Direzione del PD Lombardo. A Bergamo si ripresenta Jacopo Scandella, capolista, e tra gli altri, il il segretario provinciale Davide Casati, sindaco di Scanzorosciate e la consigliera comunale di Bergamo e presidente dell’assemblea cittadina del Pd, Francesca Riccardi. Il consigliere comasco Angelo orsenigo punta a tornare in aula anche nel 2023, così come il cremonese Matteo Piloni e il brianzolo Pietro Ponti in provincia di Monza e Brianza. A Lecco tenta la scalata al Pirellone la vice sindaca Simona Piazza mentre a Lodi la segretaria provinciale Roberta Vallacchi. A Miano, come detto, non viene ricandidato l’attuale capogruppo Fabio Pizzul, mentre si ricandidano i consiglieri uscenti Pietro Bussolati, Paola Bocci, Carlo Borghetti e Carmela Rozza. In lista anche il giornalista Maso Notarianni, la consigliera comunale di Milano Diana De Marchi, e l’ex senatore dem Eugenio Comincini. A Sondrio è in lista il segretario provinciale Michele Cannotti, mentre a Varese punta a rientrare in consigliere uscente Samuele Astuti.(Rem)