Medio Oriente: Betlemme, a Natale ritornano pellegrini e turisti dopo due anni di restrizioni

- La città di Betlemme, in Cisgiordania, si prepara per le festività natalizie dopo due anni di restrizioni dettate dalla pandemia di Covid-19. Durante la settimana di Natale, attesi alle celebrazioni che si tengono nella Chiesa della Natività, ci sono 120.000 turisti e pellegrini provenienti da tutto il mondo. I numeri previsti per il 2022 sono vicini a quelli del 2019, quando Betlemme registrò il massimo storico di 150.000 visitatori nella settimana di Natale per un totale di tre milioni di pellegrini e turisti nel corso dell’anno. (segue) (Res)