Medio Oriente: Betlemme, a Natale ritornano pellegrini e turisti dopo due anni di restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le celebrazioni della Chiesa cattolica di rito latino sono iniziate oggi con l’ingresso solenne nella città di Betlemme del patriarca Latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, reduce da una visita pastorale nella Striscia di Gaza. Il prelato era partito da Gerusalemme in mattinata, fermandosi lungo la strada davanti al monastero greco-ortodosso di Mar Elias e alla tomba di Rachele, per salutare le autorità civili e religiose locali, per poi attraversare il muro di separazione tra i territori israeliani e palestinesi. Il programma delle celebrazioni prevede la recita dei Vespri nella chiesa di Santa Caterina alla Natività, la processione alla grotta della Natività e infine la Messa di Natale alla mezzanotte a cui è prevista anche la partecipazione del presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas. (segue) (Res)