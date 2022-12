Medio Oriente: Betlemme, a Natale ritornano pellegrini e turisti dopo due anni di restrizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centro più importante della cristianità, oggi la maggioranza della popolazione di Betlemme è musulmana, ma la città è ancora sede di una fiorente comunità cristiana e di numerosi ordini religiosi di varie denominazioni cristiane. Il turismo è un settore vitale dell'economia palestinese, rappresentando circa il 15 per cento del prodotto interno lordo dell'Autorità palestinese. Poiché i territori non hanno un aeroporto, la maggior parte dei visitatori internazionali entra attraverso Israele, attraversando i checkpoint nel muro israeliano della Cisgiordania che tiene separate le due città sante di Gerusalemme e Betlemme nonostante siano distanti solamente 10 chilometri. Le restrizioni durante due anni per contenere la pandemia di Covid-19 hanno profondamente colpito l'industria del turismo di Betlemme: gli hotel, i ristoranti, la lavorazione del legno di ulivo e i negozi di souvenir hanno perso, secondo dati dell’Anp, circa 200 milioni di dollari di introiti. (Res)