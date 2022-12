Cinema: Mediaset detiene tutti i diritti dei film acquisiti da fallimento Cecchi Gori group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediaset ha inviato la presente rettifica alla testata americana “Variety” che, immediatamente, ha aggiornato l’articolo online riportando la posizione di RTI/Mediaset. "E' apparso sull’edizione online di 'Variety' del 23 dicembre 2022 un articolo a firma Nick Vivarelli dal titolo 'Italy's storied Cecchi Gori is attempting a partial relaunch'. Il testo contiene gravi inesattezze e dichiarazioni inveritiere. Imprecisioni gravemente lesive dei diritti patrimoniali e non patrimoniali dello scrivente gruppo Mediaset a cui appartiene la società Reti Televisive Italiane S.p.A. (RTI) a cui si riferisce l’articolo. Si legge infatti nel testo che la Library acquisita da RTI direttamente dal fallimento Cecchi Gori group Fin.Ma.Vi. sarebbe limitata ad alcuni diritti (Free Tv e Pay TV) e non si estenderebbe ad altri tipi di sfruttamento, tra i quali addirittura lo streaming, i diritti remake e il cinema. Diritti che, secondo l'articolo, sarebbero di titolarità di altri soggetti. Tale affermazione è chiaramente di parte e non veritiera, avendo il gruppo Mediaset acquistato sin dal 2010 (nell’ambito di una vendita disposta in sede fallimentare e previa autorizzazione del giudice delegato) tutti i diritti di sfruttamento sulla Library, ivi inclusi quelli che l'articolo - senza un minimo di verifiche documentali - pretenderebbe esclusi. Vi invitiamo quindi a pubblicare la presente rettifica su tutte le edizioni online di Variety su cui è apparso l’articolo. Rimane fermo, ovviamente, che RTI e il gruppo Mediaset tuteleranno tutti i loro diritti nelle sedi giurisdizionali competenti".(Com)