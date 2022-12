Ucraina: ufficio Zelensky, attacco russo a Kherson provoca 5 morti e 20 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque persone sono morte e 20 sono rimaste ferite dopo un attacco russo contro la città ucraina di Kherson. Lo ha confermato Kyrylo Tymoshenko, vicecapo dell’ufficio presidenziale ucraino. “L’attacco ha coinvolto il centro città. Sfortunatamente c’è un ampio numero di vittime e i dati sono in costante aggiornamento”, ha spiegato il vicepresidente del consiglio regionale di Kherson, Yuri Sobolevsky. Il presidente, Volodymyr Zelensky, ha condannato l’attacco come un atto di “terrore”. “Queste non sono strutture militari”, ha scritto in un messaggio su Telegram. (Kiu)