Libano-Italia: Tajani, militari italiani sono presidio di pace

- I militari italiani impegnati nella Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) “sono un presidio di pace, addestramento alle Forze armate libanesi, supporto alla popolazione civile”. Lo ha dichiarato in un messaggio sul suo profilo Twitter, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione della sua visita in Libano iniziata ieri per portare i saluti ai militari italiani impegnati nel Paese e incontrare la leadership politica e militare dello Stato mediorientale. “Se nel mondo ci guardano con tanta considerazione è anche merito di ciò che fate qui. I miei auguri di Natale ai nostri militari in Libano”, ha concluso Tajani.(Res)