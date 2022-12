Legge Bilancio: D’Attis, FI ha lasciato il segno, lavoriamo per italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "A tutti quelli dell’opposizione che, direbbe Zalone, sono 'caduti dalle nubi', facendo finta di non sapere che dovevamo concentrare gran parte delle risorse disponibili per interventi a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia e l’inflazione, ricordiamo che abbiamo chiuso questa legge di Bilancio in un contesto nazionale ed internazionale difficile, con tempi ristrettissimi". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto finale sulla manovra. "La lungimiranza del presidente Berlusconi, e il grande lavoro della delegazione dei ministri e dei gruppi di Forza Italia hanno portato ad inserire in questa manovra l’innalzamento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75 e le misure di decontribuzione per i giovani under 36. Forza Italia, inoltre, sa bene che la crescita del Mezzogiorno ha un valore strategico per tutto il Paese. Per questo - ha proseguito il parlamentare -, abbiamo lavorato in prima linea per un grande risultato: la proroga anche per il 2023 delle agevolazioni per le imprese che investono nel Mezzogiorno e nelle zone economiche speciali. Forza Italia continuerà a lavorare con il solo obiettivo di governare bene il Paese e dare risposte agli italiani, contribuendo, anche grazie alla solidità, all’esperienza e alla credibilità del presidente Berlusconi e del vicepresidente del Consiglio, Tajani, a rendere forte l’immagine e l’azione di questo esecutivo anche in ambito internazionale. Siamo una forza responsabile e di governo, che in questa manovra ha lasciato il segno, e che sa che è solo il primo passo di una stagione nuova, fatta di riforme e di concretezza". (Rin)