Cile: incendi a Vina del Mar, circa 300 case danneggiate e almeno due morti

- Sono circa 300 le case danneggiate dagli incendi scoppiati nella località costiera di Vina del Mar, circa 120 chilometri a nord della capitale del Cile, Santiago. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo sociale del Cile, Giorgio Jackson, nel primo bilancio di un'emergenza che ha spinto il governo a decretare lo stato di eccezione nella zona. Nella giornata di oggi, sabato, dovrebbe essere presentato un rapporto più dettagliato sui danni provocati a cose e persone, ma al momento "si parla di un numero compreso tra 270 e 350 case colpite", ha detto il ministro riportando il lavoro che stanno compiendo circa 70 funzionari. Al momento, inoltre si contano almeno due vittime mortali. Ancora incerte le cause dell'incendio. Il presidente Gabriel Boric, che in giornata si recherà sul posto, ha promesso che nel caso si confermasse il dolo, il governo "smuoverà cielo, mare e terra per trovare i responsabili". (Abu)