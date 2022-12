Bulgaria-Italia: Crosetto incontra omologo Stoyanov, focus su cooperazione e Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato l’omologo bulgaro, Dimitar Stoyanov, in occasione della sua visita ai militari italiani che guidano il gruppo tattico Nato in Bulgaria. Lo ha reso noto il dicastero della Difesa italiano. Tra i temi discussi dai due ministri ci sono “la collaborazione tra le rispettive Forze armate, la condivisione dell’impegno per la sicurezza e la stabilità, la cooperazione nella Difesa e l’importanza dell’area del Mar Nero”. Il ministro Crosetto è in Bulgaria dopo aver visitato i contingenti italiani in Ungheria e Romania e trascorrerà la Vigilia di Natale insieme al contingente italiano impiegato nel Paese. (Seb)