Frosinone: arrestato 63enne per truffa commessa a Enna

- Un 63enne di Anagni, in provincia di Frosinone, è stato arrestato ieri perchè destinatario di un ordine di carcerazione emesso alla Procura presso il Tribunale di Enna, in Sicilia. L’uomo, oltre a dover scontare una pena di sei mesi di reclusione, per il reato di truffa commesso a Nicosia, in provincia di Enna, nel maggio del 2018, dovrà pagare una pena pecuniaria di 200 euro. Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato tradotto presso il proprio domicilio. (Rer)