Turchia: ministro Difesa, dall’inizio dell’anno “neutralizzati” oltre 3.900 terroristi (3)

- Akar ha affermato che “la lotta ai terroristi del Pkk” nel nord dell'Iraq è condotta in coordinamento e in stretta collaborazione con l'Iraq. "Con l'operazione Claw Lock, lanciata il 17 aprile, la serratura è stata chiusa e quindi la sicurezza e il controllo dell'intero nostro confine iracheno è stato assicurato. Nell'ambito dell'operazione Claw Lock (blocco ad artiglio), sono stati neutralizzati 506 terroristi, sono state distrutte quasi 2.000 mine, esplosivi fabbricati in modo artigianale, 600 tra nascondigli rifugi e tunnel, 5-6 volte di più che in altri regioni”, ha affermato il ministro della Difesa. (segue) (Res)