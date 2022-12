Libia: fonti “Nova”, Haftar pronto ad annunciare oggi autogoverno in Cirenaica e Fezzan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar, sarebbe pronto ad annunciare oggi, in un discorso in occasione dell’anniversario dell’indipendenza della Libia, la proclamazione dello stato di emergenza e di un autogoverno nelle regioni della Cirenaica e del Fezzan. Lo riferiscono ad “Agenzia Nova” fonti vicine allo Lna di Haftar, che però al momento escludono la proclamazione di una vera e propria secessione. “Questo passaggio non è una separazione ufficiale, ma una nuova strategia nella gestione degli affari della Cirenaica e del Fezzan da parte dell'Esercito nazionale libico e del popolo”. (segue) (Lit)