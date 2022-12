Governo: Draghi, non spetta a me giudicarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non spetta a me giudicare il governo, soprattutto non dopo così poco tempo. Giorgia Meloni ha dimostrato di essere una leader abile e ha avuto un forte mandato elettorale. Occorre stare attenti a che non si crei di nuovo un clima internazionale negativo nei confronti dell'Italia. Mantenere saldo l'ancoraggio all'Europa è il modo migliore per moltiplicare il nostro peso internazionale. Penso anche che si debba sempre mantenere aperto il confronto con le parti sociali, con gli Enti territoriali, con il Terzo settore. Un confronto ispirato al dialogo, all'ascolto, alla disponibilità". Lo afferma l'ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un'intervista al "Corriere della Sera". Giorgia Meloni dice che le ha lasciato un sacco di cose da fare sul Pnrr. "Abbiamo rispettato tutti gli obiettivi dei primi due semestri, come ha certificato la commissione europea - risponde Draghi -. Questo è l'unico indicatore da cui dipende l'erogazione dei fondi, che infatti è avvenuta in modo puntuale. Mi avrebbe fatto piacere completare il lavoro che avevamo portato avanti, e qui mi riferisco in particolare agli obiettivi del secondo semestre di quest'anno: ne abbiamo raggiunti circa metà nel tempo che ci è stato dato. I rimanenti obiettivi sarebbero certamente stati raggiunti prima della fine di questo semestre, come è avvenuto nei due semestri precedenti. Credo che il governo attuale sia altrettanto impegnato, e non ho motivo di dubitare che raggiungerà tutti gli obiettivi previsti e necessari per la riscossione della terza rata". (Rin)