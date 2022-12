Iran: Corte suprema accoglie ricorsi di due manifestanti condannati a morte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amnesty International ha affermato che le autorità iraniane chiedono la pena di morte per almeno 21 persone in quelli che ha definito "processi fittizi progettati per intimidire coloro che partecipano alla rivolta popolare che ha scosso l'Iran". Qobadloo è stato accusato di aver ucciso un agente di polizia e ferito altri cinque persone durante le proteste. Yasin, di etnia curda, è stato accusato di aver tentato di uccidere le forze di sicurezza iraniane. Il gruppo per i diritti umani Hrana ha affermato che almeno 506 manifestanti sono stati uccisi durante le proteste a partire da metà settembre, inclusi 69 minori, mentre 66 membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi. Le forze di sicurezza iraniane avrebbero inoltre arresto ben 18.516 manifestanti. (Res)