Natale: presidente Assemblea capitolina, auguri a romani, anno difficile ma speranza in futuro

- La presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, ha inviato "un affettuoso augurio di buon Natale" ai cittadini romani. "Invio un affettuoso augurio di buon Natale a tutti voi - ha affermato in un videomessaggio diffuso sui social -. Stiamo per chiudere un anno difficile e complesso. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina con le sue vittime innocenti e ancora la crisi energetica. Sono eventi tristi che ci hanno messo a dura prova - ha spiegato -. Sono convinta però che questi giorni di festa saranno l'occasione per ritrovare la fiducia in un futuro di pace e speranza. Un futuro migliore che dobbiamo costruire tutti insieme, partendo dalle nostre case, dalle nostre famiglie, dai nostri cari. Come Roma Capitale, come Assemblea capitolina - ha aggiunto - stiamo mettendo in campo ogni sforzo possibile per la nostra amata città e per essere vicini alle persone più fragili, a chi ha più bisogno, dal centro alla periferia. Queste feste siano quindi portatrici di serenità, di gioia e, soprattutto, di sorrisi per tutti. Auguri di cuore". (Com)