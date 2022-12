Natale: Coldiretti, con regali dell'ultimo minuto spesa sale a 7,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la corsa allo shopping last minute del weekend sale a 7,4 miliardi di euro la spesa degli italiani per i regali di Natale 2022 da mettere sotto l’albero per se stessi o per gli altri. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti-Ixè dalla quale si evidenzia peraltro che c’è comunque un 16 per cento di cittadini che quest’anno non ha fatto doni, mentre la stragrande maggioranza li ha già acquistati. I luoghi privilegiati dello shopping dell’ultim’ora sono quasi esclusivamente centri commerciali, negozi e mercatini - rileva Coldiretti in una nota - soprattutto per chi è a caccia di doni originali, mentre il canale on line sconta i dubbi sul fatto che quanto acquistato possa arrivare in tempo per Natale. Una maggioranza del 42 per cento ha contenuto il budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 30 per cento fino a 200 euro ed un altro 15 per cento si è spinto a 300 euro. Ma c’è anche un 8 per cento che ha deciso di spendere tra 300 e 500 euro, un 2 per cento che fino a 1000 e una ristrettissima minoranza dell’1 per cento che ha superato i 2.000 euro. Si conferma anche - precisa la Coldiretti - una spinta verso regali utili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l’anno. Tra i regali più gettonati, tecnologia, abbigliamento, libri, prodotti di bellezza e l’enogastronomia anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione. (segue) (Com)