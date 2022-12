Natale: Coldiretti, con regali dell'ultimo minuto spesa sale a 7,4 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello generale è da segnalare - afferma la Coldiretti - la preferenza accordata all’acquisto di prodotti made in Italy anche per aiutare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa. Con il boom dei regali utili in ben quattro case su dieci (39 per cento) trovano spazio sotto l’albero i cesti enogastronomici anno con una varietà di scelta per tutti i gusti e per tutte le tasche, dal patriottico al low cost, dal beauty al lusso, senza dimenticare la solidarietà. Accanto ai tradizionali luoghi di acquisto, un successo viene registrato per i mercatini che si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura. Una opzione che garantisce spesso la possibilità di trovare regali ad "originalità garantita" al giusto prezzo. Un orientamento che - conclude la Coldiretti - riguarda anche l’alimentazione con la ricerca di prodotti del territorio a chilometri zero da acquistare direttamente dal produttore nei mercati degli agricoltori di Campagna amica. (Com)