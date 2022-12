Latina: carabinieri in uniforme tradizionale di pattuglia per vie del centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno, nell’intera provincia di Latina, in occasione delle festività natalizie, l’arma dei carabinieri ha predisposto specifici servizi di prossimità, con l’obiettivo di accrescere la percezione di sicurezza verso le comunità locali. In grande uniforme, di pattuglia a piedi per il centro di Terracina, i militari hanno attirato l’attenzione dei passanti, soprattutto bambini, incuriositi vestiti con il tradizionale mantello, iconografia dei“carabinieri nella tormenta”, simbolo della fatica di un cammino compiuto all’unisono, nelle avversità. Così, le numerose persone a passeggio, per acquistare i regali di Natale, che affollano le centrali via Roma, via della Vittoria, Piazza della Repubblica, si sono fermati ad ammirare le storiche uniformi, facendo foto con i militari. Un piacevole momento per scambiare quattro chiacchiere e trasmettere un senso di vicinanza alla cittadinanza. (Com)