Arabia Saudita: “Telegraph”, Riad userà il Natale come distrazione per esecuzioni di massa

- L’Arabia Saudita userà il Natale per compiere esecuzioni di massa mentre l’Occidente è distratto dalle festività. In una lettera indirizzata da alcuni deputati britannici di varia estrazione politica al ministro degli Esteri, James Cleverly, si legge che Riad userà il periodo natalizio come “copertura per commettere atrocità”. Il quotidiano “The Telegraph”, che ha avuto modo di leggere la missiva, ha riferito che già nel 2016 l’Arabia Saudita ha giustiziato quasi 50 persone, inclusi minori, verso la fine di dicembre. “Siamo seriamente preoccupati che l’Arabia Saudita possa compiere esecuzioni di massa nel periodo delle vacanze, quando gli occhi del mondo saranno altrove” e le autorità saudite percepiranno un minor rischio di “contraccolpi diplomatici”, si legge. Il “Telegraph” ha ricordato che al momento sono almeno 60 le persone a rischio di esecuzione capitale nel Paese, stando a quanto hanno reso noto le organizzazioni per la tutela dei diritti umani. Tuttavia, il numero reale potrebbe essere significativamente più elevato. (Rel)