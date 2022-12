Legge Bilancio: via libera da Aula Camera ma dibattito politico resta acceso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di una vera e propria maratona notturna, conclusasi pochi minuti prima delle 7 del mattino, l’Aula della Camera ha approvato la legge di Bilancio con 197 sì, 129 no e due astenuti. Il provvedimento, ora, passa all’esame del Senato per il via libera definitivo da dare entro il 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio di bilancio. Una maratona, quella andata in scena a Montecitorio, che era iniziata con la votazione sulla questione di fiducia posta dal governo sul testo, che aveva visto 221 favorevoli, 152 contrari e quattro astenuti. Sempre nella notte, l’Assemblea della Camera aveva approvato anche la nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, licenziata dal Consiglio dei ministri riunitosi sempre a Montecitorio. Con la nota, sono apportate le modifiche derivanti dagli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati nel corso della discussione parlamentare. Il disegno di legge di bilancio 2023-2025, comprensivo degli emendamenti approvati, come si legge in una nota della presidenza del Consiglio, attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 200,7 miliardi di euro nel 2023, a 134,2 miliardi di euro nel 2024 e a 113,2 miliardi di euro nel 2025. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa risulta pari a 255,7 miliardi nel 2023, a 176,2 miliardi nel 2024 e a 149 miliardi nel 2025. Da segnalare, intanto, le prime reazioni al voto dell’emiciclo di Montecitorio. "Abbiamo coniugato visione, concretezza e rispettato la parola. Quella del governo Meloni è una manovra realizzata in tempi record che guarda a tutti: famiglie, imprese e ultimi. Abbiamo investito gran parte delle risorse sul caro energia in un momento di crisi per la nazione. Gli italiani non si aspettano miracoli da noi, ma la cosa giusta e questa manovra guarda verso questa direzione. Noi siamo questo: una destra a viso aperto per il futuro dell'Italia. Avanti così", afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. Di ben altro avviso le opposizioni. "Stanotte 9 ore di tentativi per cambiare la legge di Bilancio e aggiustarla. Ora il voto finale della Camera. Una cosa è certa, mai vista una simile distanza abissale tra la poverissima realtà della legge votata stanotte e le promesse mirabolanti di mesi e anni. Rivelatesi fuffa", scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, che in un tweet precedente aveva sottolineato: "Tutta la notte in Aula a tentare di far cambiare idea alla maggioranza sui tagli alla sanità, sulla fine di Opzione donna e sulle misure inique della legge di Bilancio. E il primo voto di una delle Camere arriva la vigilia di Natale. A rischio esercizio provvisorio. Mai successo".(Rin)