Ucraina: intelligence britannica, carenza munizioni resta fattore limitante per la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di munizioni resta il principale fattore limitante delle operazioni russe in Ucraina. Lo ha reso noto l’intelligence britannica nel suo aggiornamento giornaliero della situazione. Sebbene Mosca abbia colmato in parte le sue carenze di personale a partire da ottobre, “la mancanza di munizioni resta il fattore limitante principale delle operazioni offensive russe”, in Ucraina, si legge nel rapporto. In particolare, per i servizi britannici la limitata disponibilità di missili da crociera è la più probabile ragione della riduzione “a uno alla settimana” degli attacchi missilistici a lungo raggio contro le infrastrutture ucraine. “E’ improbabile che la Russia abbia aumentato le sue riserve di munizioni per artiglieria a sufficienza per consentire operazioni offensive su vasta scala”, prosegue l’aggiornamento. Una perdurante vulnerabilità delle Forze armate russe è il fatto che “le operazioni difensive sulla lunga linea del fronte richiedono un consumo giornaliero significativo di munizioni e missili”. (Rel)