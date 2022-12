Rifiuti: 20 sindaci del Lazio a Gualtieri, “incontro urgente su termovalorizzatore, preoccupati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Entrerà in attività nell’estate del 2026, il termovalorizzatore di Roma. Smaltirà 600 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati l’anno e sarà collocato in un’area industriale nel quadrante di Santa Palomba, nel Municipio IX di Roma. L’impianto di smaltimento rifiuti previsto dal sindaco di Roma, e commissario straordinario di governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, però, desta “una profonda preoccupazione” negli amministratori locali dei territori limitrofi al futuro inceneritore. Venti sindaci dell’area sud della provincia di Roma, dei Castelli Romani, del litorale e del pontino, infatti, hanno scritto una lettera indirizzata a Gualtieri e al presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, per chiedere “un incontro urgente, per rappresentare dettagliatamente le forti preoccupazioni, cercando soluzioni praticabili per tutti”, si legge nel messaggio. (segue) (Rer)