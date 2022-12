Rifiuti: 20 sindaci del Lazio a Gualtieri, “incontro urgente su termovalorizzatore, preoccupati" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il piano dei rifiuti di Roma Capitale - scrivono i primi cittadini -, sebbene atteso da molti come strumento necessario per risolvere l’annoso problema, ha creato enormi preoccupazioni in tutti i nostri territori, in particolar modo nell’ubicazione del sito e nella inevitabile volontà di non rispettare le indicazioni europee sul raggiungimento della raccolta differenziata nella Capitale, che oggi si aggira sotto al 45 per cento, al contrario delle attività svolte nei nostri territori che, con la preziosa collaborazione dei cittadini, ha superato la soglia del 65 per cento richiesta, arrivando addirittura, in alcuni casi, a oltre l’80 per cento. Queste e altre perplessità - sottolineano -, sono state ampiamente rappresentate mediante puntuali osservazioni, durante la procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) ma, in maniera poco qualificante, non sono state minimamente prese in considerazione e valutate né nella fase istruttoria, né nell’atto finale”. (segue) (Rer)