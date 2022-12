Rifiuti: 20 sindaci del Lazio a Gualtieri, “incontro urgente su termovalorizzatore, preoccupati" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i venti sindaci il futuro impianto di smaltimento rifiuti “pur dichiarando nelle premesse la completa adesione agli obiettivi del Piano nazionale di gestione rifiuti (Pnrr) non declina nei fatti, azioni coerenti a quanto dichiarato, riportando indietro nel tempo”. L’inceneritore, inoltre, “è completamente assente di qualsiasi concreta strategia volta a ottenere la riduzione dei rifiuti all’origine, così come non risultano previsti investimenti su centri per la preparazione al riutilizzo della materia prima, seconda e centri di riuso”. In particolare modo “risulta carente la strategia di gestione della frazione umida" e “grande preoccupazione è rivolta al transito veicolare, con l’appesantimento del passaggio di un ingente numero di mezzi pesanti che dovranno percorrere una strada già fortemente compromessa dal notevole traffico e dalla scarsissima tenuta del sedime stradale”. (segue) (Rer)