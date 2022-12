Sicurezza: Bordoni (Lega), grazie a Salvini 4 milioni a Roma per tutela pedoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al piano straordinario per difesa pedoni a Roma andranno "oltre 4 milioni di euro per la mitigazione dei rischi per i pedoni: un successo, raggiunto grazie all'impegno di Matteo Salvini, per rendere più sicure le strade agli utenti deboli della strada". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino e segretario romano della Lega Salvini premier, Davide Bordoni. "Gualtieri ne approfitti e si attivi immediatamente per trasformare questi fondi in sicurezza per i romani", aggiunge.(Com)