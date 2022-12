Legge Bilancio: Foti (Fd'I), Letta "fatino smemorino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le ultime dichiarazioni, il segretario del Partito democratico, che ha già fatto il suo tempo, Enrico Letta, dimostra di essere un 'fatino smemorino': non è affatto vero infatti che mai prima d'ora si era arrivati col voto della manovra alla vigilia di Natale. I tempi della legge di Bilancio sono gli stessi dello scorso anno, con la differenza che il governo Meloni si è insediato solo pochi mesi fa e non gode dell'ampio sostegno di cui godeva inizialmente il cosiddetto 'governo dei migliori'. Ed era accaduta la stessa cosa anche in altre recenti occasioni. Spiace aver rovinato l'happy hour natalizio a Letta e ai colleghi di sinistra. Non resta che salutarli affettuosamente e ricordargli l'esito delle elezioni che ha dato un verdetto chiaro: gli italiani sono con noi e non con loro". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Com)