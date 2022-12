Natale: ecco gli auguri di Berlusconi agli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sapete: Natale è la festa più bella dell'anno. Lo avvertono i bambini, che sentono di respirare un'atmosfera davvero magica, ma il Natale è amato anche dagli adulti: da chi crede, perché è il giorno della natività del Signore, da chi non crede, perché davvero ci si sente tutti più buoni. I nostri figli e i nostri nipoti sono in vacanza dalla scuola, le famiglie si riuniscono e hanno la possibilità di trascorrere qualche bella giornata gioiosa e serena tutti insieme". Lo afferma in un video su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che aggiunge: "Nonostante l'incubo della guerra che credevamo ormai remoto e che invece, dopo tanti anni è tornato nel cuore dell'Europa, noi speriamo che queste feste possano essere meno angosciose di quelle degli anni scorsi, quando gli italiani, come tutti gli altri popoli, convivevano con la paura del Covid, un virus che sembrava fuori controllo. Ma grazie alla scienza e a un impegno straordinario che ci ha coinvolto tutti, il virus non è scomparso, ma sappiamo come domarlo. Oggi a spaventare le famiglie e le imprese sono i rincari dei costi dell'energia. Hanno colpito indistintamente tutti e hanno dato un contributo determinante all'aumento del costo della vita, che ha ormai superato il 10 per cento. Questi aggravi hanno costretto tutti a fare delle rinunce, rinunce che sono pesate soprattutto su quei 5 milioni di italiani che si trovavano già in difficoltà". L'ex premier prosegue: "Certo, sono tante le persone che noi riusciamo ad aiutare e a tutti loro voglio dedicare un pensiero speciale, di speranza, di fiducia e di ottimismo. Siamo tutti impegnati, indistintamente e senza colore politico, per fare in modo che nessuno rimanga indietro e che davvero si possa migliorare la vita degli italiani. Stiamo lavorando con il nuovo governo per sostenere chi fino ad oggi prendeva una pensione troppo bassa, e stiamo cercando di sistemare i troppi giovani che non trovano lavoro perché le imprese non sono nella condizione di assumerli per le troppe tasse e le troppe contribuzioni che oggi gravano sul costo del lavoro. Quindi confidiamo davvero che col nuovo anno si possano risolvere alcuni dei problemi che l'Italia si trascina da tempo, per dare serenità a tutti, e per dare un futuro migliore anche all'Italia, al Paese che amiamo". (segue) (Rin)