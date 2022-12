Agricoltura: Lollobrigida firma decreti a sostegno aziende colpite da siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha firmato in queste ore i decreti a sostegno delle impese agricole di Lombardia, Piemonte, Calabria e Puglia che sono rimaste danneggiate dagli effetti della siccità. I provvedimenti del ministro Lollobrigida prevedono infatti la declaratoria di eccezionali avversità atmosferiche, che consente alle aziende di fare richiesta di indennizzo al Fondo di solidarietà nazionale. "In questo modo anche le aziende che operano nei territori colpiti dalla siccità in Lombardia, Piemonte, Calabria e Puglia - afferma il ministro Lollobrigida - hanno ricevuto un segnale chiaro e concreto dal governo, che le supporta davanti a uno dei fenomeni più dannosi per la produzione. Diamo così pronto sostegno alle imprese agricole e agroalimentari, cuore pulsante della nazione, anche di fronte alle emergenze, oltre che con interventi e strategie a lungo termine".(Rin)