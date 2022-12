Legge Bilancio: Simiani (Pd), governo rispetti impegno a completare Tirrenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "si è impegnato formalmente a completare il corridoio tirrenico: in tempi brevi dovranno arrivare finanziamenti certi per realizzare i lotti mancanti di una infrastruttura viaria fondamentale per l’intermodalità nazionale. Ci aspettiamo ora che la destra mantenga gli impegni assunti in Parlamento". E' quanto dichiara in una nota Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio, sull'ordine del giorno alla legge di Bilancio accolto oggi, sabato 24 dicembre, dall'esecutivo. (Com)