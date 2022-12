Francia: estradato dal Nepal, arriva a Parigi il presunto pluriomicida Charles Sobhraj "Le Serpent"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È rientrato questa mattina a Parigi Charles Sobhraj, il cittadino francese sospettato di aver ucciso negli anni settanta 18 persone in tutta l'Asia. L'uomo, conosciuto con il soprannome di "le Serpent", era stato estradato ieri dal Nepal ed è sbarcato all'aeroporto parigino "Charles de Gaulle", con un volo in arrivo da Doha, Qatar. Sobhraj, 78 anni, aveva passato oltre venti anni nelle carceri nepalesi, ritenuto colpevole della morte di due turisti nordamericani, ed era stato liberato perché si potesse sottoporre a un'operazione a cuore aperto. Nel volo di ritorno ha ribadito la sua innocenza e promesso di battersi per avere giustizia, anche nei confronti delle autorità nepalesi. La storia di Sobhraj, cittadino francese di origine vietnamita e indiana, ha ispirato la serie prodotta dalla piattaforma Netflix "The Serpent". (Frp)