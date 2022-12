Moldova: viceministro Esteri russo, rapporti con Occidente simili a “conquista di un territorio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le interazioni della Moldova con l’Occidente in ambito militare assomigliano alla “conquista di un territorio”, il che non è nell’interesse di Chisinau. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Galuzin, parlando all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Abbiamo chiesto ripetutamente a Chisinau un approccio coscienzioso alle proposte imposte dall’Occidente per migliorare le capacità difensive della Moldova, che non hanno niente a che fare con il mantenimento della pace e della stabilità”, ha affermato Galuzin. Malgrado gli avvertimenti russi, la Moldova “ha dimostrato l’intenzione di sviluppare una cooperazione più stretta con i Paesi occidentali sul fronte militare”, ha continuato. (Rum)