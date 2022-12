Legge Bilancio: Letta, primo voto la vigilia di Natale, mai successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanotte 9 ore di tentativi per cambiare la legge di Bilancio e aggiustarla. Ora il voto finale della Camera. Una cosa è certa, mai vista una simile distanza abissale tra la poverissima realtà della legge votata stanotte e le promesse mirabolanti di mesi e anni. Rivelatesi fuffa". Lo scrive su Twitter, in merito al via libera da parte dell'Assemblea di Montecitorio alla legge di Bilancio, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. In un tweet precedente, l'ex premier aveva osservato: "Tutta la notte in Aula a tentare di far cambiare idea alla maggioranza sui tagli alla sanità, sulla fine di Opzione donna e sulle misure inique della legge di Bilancio. E il primo voto di una delle Camere arriva la vigilia di Natale. A rischio esercizio provvisorio. Mai successo".(Rin)