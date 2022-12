Russia-Bielorussia: viceministro Esteri Mosca, nessun coinvolgimento del gruppo militare congiunto in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è corretto dire che il gruppo militare congiunto di Russia e Bielorussia potrebbe essere coinvolto nell’operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Galuzin, parlando all’agenzia di stampa “Sputnik”. Il compito di questo gruppo militare congiunto, ha detto il viceministro, è di “respingere nemici potenziali in caso di invasione del territorio della Bielorussia”. (Rum)