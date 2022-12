Iraq-Italia: Meloni, proteggere libertà religiosa obiettivo molto sentito dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proteggere la libertà religiosa è un obiettivo molto sentito dal governo italiano. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio sul suo profilo Twitter in merito al suo viaggio in Iraq dove ha incontrato, oltre ai militari italiani impegnati nelle missioni internazionali e la leadership irachena anche i rappresentanti della minoranza cristiana. “Nel mio viaggio in Iraq ho avuto l’occasione di incontrare il patriarca caldeo di Baghdad, Louis Raphael Sako, al quale ho espresso auguri di Natale e vicinanza alla comunità cristiana in Medio Oriente”, ha dichiarato Meloni nel messaggio.(Res)