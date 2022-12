Legge Bilancio: Torto (M5s), piena di bandierine per evitare implosione maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa legge "è la negazione di quello che dovrebbe fare una Manovra, che è lo strumento per programmare azioni e interventi di politica economica per l'intero anno a venire al fine di contribuire in maniera determinante allo sviluppo dell'Italia. Invece voi avete previsto la spesa della maggior parte delle risorse concentrate nei primi 3 mesi del prossimo anno, come se nei restanti 9 mesi gli effetti di questa crisi non incidessero sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Avete riempito questo testo di interventi spot, piantando ognuno la propria bandierina, senza una logica, un piano, una prospettiva. Ma diciamo le cose come stanno: sono tutte bandierine per evitare l'implosione di questa maggioranza frammentata e divisa su tutto". Lo ha affermato la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio, deputata Daniela Torto, in Aula alla Camera. "Il fatto che non ci siano state risorse per venire davvero incontro a lavoratori e imprese - ha ripreso - è una scelta politica. Così come è una scelta politica devastante presentare una 'manovra Lotito', che toglie una cintura di protezione sociale a 600 mila percettori fragili di reddito di cittadinanza, con bassa scolarizzazione ed età media avanzata, per recuperare 900 milioni di euro: ironia della sorte, è la stessa identica cifra del regalo che viene fatto alle società sportive, soprattutto quelle di Serie A, con la norma che prevede l'ennesimo spalmadebiti fiscale delle loro pendenze verso lo Stato. Il M5s aveva proposto il raddoppio della rivalutazione delle pensioni più basse, il raddoppio del taglio del cuneo fiscale, un fondo per il salario minimo, il ritorno del cashback di Stato, una norma che prevede un contributo allo Stato sugli extraprofitti dalle case farmaceutiche e dalle assicurazioni per avere più risorse disponibili per i tagli delle bollette per tutto l'anno, un intervento di razionalizzazione dei sussidi ambientalmente dannosi. Con queste proposte vi abbiamo anche indicato dove si potevano reperire risorse. Ma niente. Avete presentato una Manovra per compiacere l'Ue dell'austerity, per giunta nell'anno in cui resta sospeso il Patto di stabilità in attesa di una sua modifica. Il Paese non merita una tale deriva. Il M5s, dall'opposizione - ha concluso Torto - farà di tutto per sottrarre l'Italia al precipizio verso il quale la state spingendo". (Rin)