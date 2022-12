Libano: Tajani a militari italiani missione Unifil, siete esempio dell’Italia del bene e che ha coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha fatto visita oggi ai militari italiani impegnati nella Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), di stanza nel sud del Paese. “Siete un bell’esempio dell’Italia del bene, dell’Italia che lavora, dell’Italia che ha coraggio”, ha detto il ministro. “Sono venuto a portare il saluto non solo del governo ma di tutta l’Italia che guarda a questi militari con affetto, stima e grande considerazione”, ha proseguito Tajani. “Come ministro degli Esteri devo dire che siete uno strumento fondamentale per la politica internazionale dell’Italia. I militari che sono qui in Libano, ma anche coloro che operano in diversi altri settori sono chiamati ad aprire le porte a una presenza italiana più influente, anche a una presenza economica del nostro Paese”, ha dichiarato il ministro degli Esteri. “Il governo ha in programma una serie di missioni economiche internazionali e lavoreremo anche dove c’è già una presenza di militari italiani e far sì che le nostre imprese possano trovare un terreno più fertile”, ha aggiunto. (segue) (Res)