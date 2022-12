Libano: Tajani a militari italiani missione Unifil, siete esempio dell’Italia del bene e che ha coraggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- “A voi guarda tutta l’Italia”, ha proseguito Tajani rimandando all'agenda delle missioni che i vari esponenti di governo hanno adottato per salutare le forze italiane impegnate all’estero: la partenza in contemporanea del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha visitato i militari in Iraq, del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha fatto visita ai contingenti impegnati con le forze Nato in Ungheria, Romania e Bulgaria. Tajani ha rivelato che il 26 dicembre il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sarà a Durazzo, in Albania a salutare i militari della Guardia di Finanza che operano nel porto. “L’Italia vi guarda con stima e ammirazione”, ha proseguito Tajani, secondo cui “sono cambiate le idee sui militari da quando sono iniziate le operazioni all’estero”. (segue) (Res)