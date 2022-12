Legge Bilancio: Messina (Fd'I), aiuta gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come promesso, la manovra è pronta. E' una legge di Bilancio record realizzata in meno di un mese in un momento difficile, che aiuta milioni di italiani a pagare le bollette, aumenta le pensioni minime, taglia il cuneo fiscale e favorisce le assunzioni, senza dimenticare le imprese. Tutto è perfettibile, ma abbiamo davanti a noi cinque anni per governare. Ci sono grandi sfide da affrontare e in questa ottica c'è la ferma volontà di non rinviare la soluzione dei problemi. Il governo Meloni non fa promesse che non è sicuro di poter mantenere. Ci impegneremo sempre, però, per fare ciò di cui il Paese e gli italiani hanno bisogno". Lo dichiara in una nota Manlio Messina, vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera. (Com)