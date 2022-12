Cina: Pechino si oppone fermamente a legge Usa su spese militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina "censura" e "si oppone fermamente" al contenuto del "National Defense Authorization Act" per il 2023 firmato venerdì dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Un documento, denuncia un portavoce del ministero degli Esteri cinese, con "contenuti negativi" verso Pechino. Il testo, che porta a 858 miliardi di dollari la quota di spese militari per il futuro esercizio, contiene tra le altre cose misure per la sicurezza a Taiwan, in grado di "causare gravi danno alla pace e alla stabilità" nella zona. "Questa legge, in totale disprezzo dei fatti, esalta la narrativa della 'minaccia cinese', interferisce palesemente negli affari interni della Cina e attacca e scredita il Partito Comunista Cinese (Pcc)", recita il ministero. (Cip)