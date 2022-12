Legge Bilancio: ecco i principali interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli interventi contro il caro energia al potenziamento del bonus psicologico, dall’introduzione del reddito alimentare alla proroga al prossimo 31 marzo del lavoro agile per i soggetti fragili. Sono solo alcune delle misure contenute nella legge di Bilancio che ha incassato la fiducia da parte dell’Aula della Camera con 221 sì, 152 no e 4 astenuti. Nelle prossime ore, presumibilmente all'alba, ci sarà il via libera finale da parte dell'Assemblea. Il provvedimento passerà all’esame del Senato dal 27 al 29 dicembre per l'approvazione definitiva da dare entro il 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio di bilancio. Entrando più nel merito delle norme, oltre 21 miliardi di euro sono destinati a famiglie ed imprese, per i primi tre mesi del 2023, per contrastare i rincari dell’energia. Viene estesa anche la platea dei percettori del bonus sociale nel settore elettrico ed in quello del gas, con una soglia Isee prevista pari a 15.000 euro. Quanto alla Flat tax al 15 per cento, viene innalzato da 65.000 a 85.000 euro il tetto di ricavi e compensi che permette ai lavoratori autonomi di poterne usufruire. Via libera all'annullamento automatico delle cartelle esattoriali sotto i mille euro, ad esclusione delle multe e dei tributi locali. Il reddito di cittadinanza, nel 2023, sarà erogato ai percettori abili al lavoro per sette mesi e non più per otto, come si leggeva nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri. Ci sarà la decadenza automatica dalla misura nel caso in cui non si accetti la prima offerta di lavoro, anche se questa non è "congrua": su tale norma si rilevano, però, differenti interpretazioni normative. La quota del sostegno prevista per il pagamento di un alloggio in affitto sarà erogata direttamente al locatore dell’immobile. Ed ancora, per poter avere il reddito di cittadinanza, i ragazzi tra i 18 e i 29 anni di età che non hanno completato la scuola dell'obbligo saranno tenuti a iscriversi a percorsi formativi o funzionali all'adempimento sempre dell'obbligo scolastico. Si aumentano sia l’assegno unico per le famiglie numerose che il congedo parentale dal 30 all’80 per cento per il primo mese, che viene esteso anche ai padri. (segue) (Rin)