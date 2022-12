Business news: Mfe registra il pieno controllo di ProSiebenSat1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il gruppo per le telecomunicazioni Media for Europe (Mfe) ha registrato in Austria il pieno controllo dell'emittente televisiva tedesca ProSiebenSat1. Secondo l'Autorità federale per la concorrenza (Bwb), l'azienda dei Berlusconi ha comunicato “l'acquisizione del controllo esclusivo de facto di ProSiebenSat1 Media”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per fonti informate sui fatti si tratta soltanto di una “procedura tecnica” che fa seguito all'aumento della partecipazione di Mfe in ProsiebenSat1. “Nel prossimo futuro, non è prevista l'acquisizione della maggioranza” del gruppo da parte dell'ex Mediaset, “al momento considerata comunque politicamente impossibile. Mfe ha recentemente aumentato la propria quota in ProSiebenSat.1 del 4 per cento al 29,01 per cento. In caso di superamento della soglia del 30 per cento dei diritti di voto, sarebbe necessaria un'offerta di pubblico acquisto. (Geb)