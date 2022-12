Business news: Serbia, il marchio Maserati arriva a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società serba Delta auto ha firmato un contratto con il produttore del marchio di auto di lusso Maserati, diventando così importatore, distributore e rivenditore autorizzato ufficiale ed esclusivo del noto marchio di Bologna. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui tra pochi giorni verrà aperto il primo salone auto Maserati a Belgrado, mentre l'anno prossimo verranno aperti altri showroom in tutto il Paese e in Slovenia, e nel 2024 anche in Croazia. Il direttore generale di Maserati per l'Est Europa, Marco Spadaro, ha espresso la convinzione che la collaborazione tra Maserati e Delta sarà proficua e duratura, sottolineando che il 2023 sarà un anno importante per l'elettrificazione della gamma Maserati e che questo marchio italiano sarà il primo ad avere un'auto elettrica nelle gare di Formula 1. (Seb)