Business news: Romania, economia cresciuta nel 2021 del 5,8 per cento rispetto all'anno precedente

- Il prodotto interno lordo stimato per il 2021 in Romania è aumentato in termini reali del 5,8 per cento rispetto al 2020. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Rispetto alla versione provvisoria, nella versione semidefinitiva il Pil nominale stimato per il 2021 è aumentato dello 0,5 per cento. L'Ins ricorda che, nel 2021, sono state registrate variazioni più importanti del contributo alla crescita del PIL, tra le due stime: l'industria, da +1 a +1,3 per cento, a seguito della variazione del volume di attività di +1,6 punti percentuali (dal 105 al 106,6 per cento); le transazioni immobiliari, da +0,2 a +0,8 per cento, per effetto della variazione del volume di attività di +8,2 punti percentuali (da 102,5 a 110,7 per cento). (Rob)