Business news: Leonardo, Austria riceve primo elicottero AW169M LUH

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma degli elicotteri AW169M LUH del ministero della Difesa austriaco ha raggiunto oggi un importante traguardo con la consegna del primo dei 18 aeromobili ordinati nell’ambito dell'accordo intergovernativo Italia-Austria (G2G - Government-to-Government) annunciato dai due paesi alla fine del 2021. Come riferisce un comunicato, la consegna dell’elicottero, realizzato presso lo stabilimento Leonardo di Vergiate, in Italia, effettuata in linea con gli obblighi contrattuali, è stata celebrata nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi presso la Base Aerea di Tulln-Langenlebarn Brumowski, anche alla presenza del Top Management di Leonardo. L’Austria e l'Italia hanno anche annunciato oggi un emendamento all'Accordo G2G, attraverso il quale l'Austria esercita opzioni per ulteriori 18 elicotteri, fornendo ulteriore prova della sua fiducia nella piattaforma selezionata. L'iniziativa G2G Italia-Austria mira a rafforzare la collaborazione bilaterale tra i due paesi e stabilire una partnership strategica in campo elicotteristico con l'Austria che guarda all’AW169M LUH per il suo piano di ammodernamento e sostituzione della sua vecchia flotta di Alouette III, in servizio fin dagli anni sessanta. La consegna del primo elicottero segna un significativo salto in avanti per l'Austria, dando inizio a una nuova era per la difesa nazionale e la capacità di gestione delle emergenze. Inoltre, rappresenta un traguardo importante anche per Leonardo, che celebra la prima consegna sul mercato export della variante AW169M, nell'ambito di un programma G2G. Gli equipaggi austriaci hanno già iniziato a usufruire dell'addestramento iniziale, fornito presso la Training Academy di Leonardo a Sesto Calende (Italia), e beneficeranno anche delle capacità di addestramento dell'Esercito italiano, in qualità di operatore dell’AW169M LUH. (Com)