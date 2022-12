Business news: Spagna, Marco Palermo nuovo direttore generale economico-finanziario di Endesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Palermo, attualmente responsabile delle fusioni e acquisizioni del gruppo Enel, è stato nominato dal consiglio di amministrazione di Endesa nuovo direttore generale economico-finanziario con effetto dall'inizio del 2023. Secondo quanto riferito in un comunicato dalla società energetica spagnola, Palermo, che lavora in Enel da 18 anni, è stato in precedenza vice-direttore generale per la Strategia e lo Sviluppo di Endesa tra giugno 2009 e giugno 2012. Il dirigente arriva in Endesa per guidare la gestione economica e finanziaria in un momento di grandi sfide derivanti dalla crisi energetica in Europa, come la digitalizzazione delle operazioni industriali e la trasformazione verso la decarbonizzazione del mix energetico. (Spm)