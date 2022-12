Business news: Msc completa acquisizione della controllata africana del gruppo Bolloré

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Bolloré, di proprietà del magnate francese Vincent Bolloré, ha annunciato il completamento della vendita del 100 per cento della sua controllata Bolloré Africa Logistics - principale operatore di trasporti e logistica in Africa - al gruppo Msc. L'operazione, riferisce il gruppo in un comunicato, è stata completata dopo che lo scorso 1 dicembre Bolloré aveva ottenuto le autorizzazioni regolamentari per la cessione delle proprie attività logistiche in Africa a favore dell'armatore italo-svizzero. L'operazione è stata realizzata per un importo complessivo di 5,7 miliardi di euro. A fronte di investimenti sempre più onerosi e di una concorrenza sempre più agguerrita da parte degli operatori cinesi, il colosso francese - già al centro di numerosi scandali di corruzione in Togo e in Guinea - ha deciso di cedere le proprie attività. Msc, leader mondiale nel trasporto marittimo già molto presente nel trasporto terrestre in Africa, rafforzerà così notevolmente il proprio patrimonio portuale, arrivando ad occupare una situazione di monopolio virtuale sul traffico di container a Lomé, principale scalo commerciale dell'Africa occidentale. Tuttavia, la cessione non segna la fine di Bolloré in Africa, come tiene a precisare lo stesso gruppo francese che intende mantenere "una presenza significativa” nel continente. (Res)