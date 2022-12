Business news: Francia, multa da 60 milioni di euro per Microsoft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Microsoft in Francia ha ricevuto una multa da 60 milioni di euro per non aver permesso agli utenti di rifiutare semplicemente i "cookies" sul suo motore di ricerca Bing. Lo ha annunciato con un comunicato la Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà (Cnil), che ha deciso la sanzione. Si tratta della sanzione più importante decisa dall'autorità, che nel 2021 ha annunciato una campagna di controlli ai siti che non rispettano questi parametri. La Cnil ha già multato anche Google, Facebook e Amazon. (Frp)