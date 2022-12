Business news: Bosnia, Consiglio ministri sospende tariffe doganali di alcune merci per tutto 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, su proposta del ministero del Commercio Estero, ha adottato la decisione sulla sospensione e diminuzione temporanea delle tariffe doganali per l'importazione di determinate merci fino al 31 dicembre 2023. Lo scrive la stampa locale, secondo cui la misura temporanea, su base annuale, ha l'obiettivo di sostenere l'economia nazionale, le sue attività più competitive e favorevoli nonché il mantenimento dei posti di lavoro esistenti. La decisione riguarda 63 codici doganali nei settori dell'industria tessile, calzaturiera, chimica, metallurgica, alimentare e grafica, nonché dell'industria elettrica. I beni oggetto della decisione sono considerate materie prime, in quanto utilizzate nel Paese balcanico per la produzione di prodotti finiti, per la produzione di prodotti per l'esportazione o in sostituzione di prodotti importati, che non possono essere ottenuti sul mercato interno nelle quantità e qualità richieste. (Seb)