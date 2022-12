Business news: Spagna, Endesa avvia quattro impianti solari in Estremadura con investimento di 126 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, ha avviato quattro nuovi impianti solari a Badajoz in Estremadura con un investimento complessivo di 126 milioni di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'azienda ha applicato le tecnologie più avanzate dando priorità all'assunzione di oltre mille persone durante i lavori di costruzione, in particolare lavoratori locali. L'impianto solare di Tierra de Badajoz ha una capacità di 48,8 MW e avrà una produzione annua di 102 GWh, che eviterà l'emissione di 83.848 tonnellate di CO2 nell'atmosfera all'anno. Mentre gli impianti solari di Agripa, Gémina e Alaudae, con una capacità totale di 136 MW, avranno una produzione annua di 294 GWh, che eviterà l'emissione di 240.939 tonnellate di CO2 nell'atmosfera all'anno. (Spm)